Анна Седокова о страхе выпускать треки: «Каждая песня, которую я пою, сбывается»

По словам артистки, композицию она написала в тот момент, когда была эмоционально опустошена.

Песни Анны Седоковой сбываются. Об этом певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на презентации нового проекта Эмина Агаларова караоке-клуба Royal Estate.

«Как вы думаете, некоторые песни по три года почему не выпускаю? Потому что они у меня самые грустные, как „Пятый угол“. Я ее так не хотела выпускать, потому что у меня каждая песня, которую я пою, сбывается», — поделилась Седокова.

Как рассказывает певица, некоторые ее обвиняют в умышленном пиаре, хотя на самом деле она, наоборот, не хотела бы, чтобы печальные песни становились ее действительностью, поэтому происходящее она называет магическим стечением обстоятельств.

В сингле «Пятый угол» Анна Седокова поет о болезненной любви и предательстве. Как поделилась певица, этой композицией она хотела показать, что не нужно быть хорошими, ведь это редко ценят. По словам артистки, композицию она написала в тот момент, когда была эмоционально опустошена. Интересно, что после релиза песни Анна Седокова и ее супруг Янис Тимма стали выяснять отношения на глазах миллионов поклонников. Чуть позже супруги помирились, однако в сентябре этого года певица неожиданно перебралась в Москву, уехав от своего мужа, который остался в Соединенных Штатах Америки (США).

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова поделилась странным фото из московского отеля.