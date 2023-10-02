Анна Седокова о страхе выпускать треки: «Каждая песня, которую я пою, сбывается»

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 46 0

Седокова боялась выпускать песню «Пятый угол» из-за пророчества

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам артистки, композицию она написала в тот момент, когда была эмоционально опустошена.

Песни Анны Седоковой сбываются. Об этом певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на презентации нового проекта Эмина Агаларова караоке-клуба Royal Estate.

«Как вы думаете, некоторые песни по три года почему не выпускаю? Потому что они у меня самые грустные, как „Пятый угол“. Я ее так не хотела выпускать, потому что у меня каждая песня, которую я пою, сбывается», — поделилась Седокова.

Как рассказывает певица, некоторые ее обвиняют в умышленном пиаре, хотя на самом деле она, наоборот, не хотела бы, чтобы печальные песни становились ее действительностью, поэтому происходящее она называет магическим стечением обстоятельств.

В сингле «Пятый угол» Анна Седокова поет о болезненной любви и предательстве. Как поделилась певица, этой композицией она хотела показать, что не нужно быть хорошими, ведь это редко ценят. По словам артистки, композицию она написала в тот момент, когда была эмоционально опустошена. Интересно, что после релиза песни Анна Седокова и ее супруг Янис Тимма стали выяснять отношения на глазах миллионов поклонников. Чуть позже супруги помирились, однако в сентябре этого года певица неожиданно перебралась в Москву, уехав от своего мужа, который остался в Соединенных Штатах Америки (США).

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова поделилась странным фото из московского отеля.

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
98.48
1.07 103.87
0.71
Капризы Венеры и магия Черной Луны: 4 знака зодиака ждет финансовый успех...

Последние новости

23:21
В Приморье зоозащитники спасли трех леопардов
23:10
Чуть не пошел в суд: роли Ричарда Гира, которые принесли ему звание секс-символа
23:00
Илон Маск в немилости и никакого СОVID-19: самые важные события дня
22:55
Награда нашла героя: семья ветерана ВОВ получила его медаль спустя 80 лет
22:35
«Кто хочет, остается на Родине»: Бузова осадила сбежавших из России артистов
22:22
Российские бойцы уничтожили бронетранспортер «Страйкер» ВСУ дроном «Ланцет»

Сейчас читают

В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву
«Служу народу!» — SНАМАN отреагировал на присуждение титула «Певец года»
Что случилось с 82-летней бабушкой из "Елок" Галиной Стахановой
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России