Лежит на полу с сыном: Седокова поделилась странным фото из московского отеля

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Алексей Панков
Алексей Панков 7 0

Анна Седокова вернулась в Москву и вынуждена жить в отеле

Лежит на полу с сыном: Седокова поделилась странным фото из московского отеля

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Неужели муж бросил популярную певицу?

Экс-солистка «Виа Гры» Анна Седокова на новой фотографии лежит на полу в московском отеле вместе со своим сыном. Такой снимок певица разместила в личном блоге.

«Это мы. У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Но зато есть мы. А, значит, все найдем. Впереди очень интересная жизнь и новые повороты. У меня есть любимая профессия, отличные мозги, огромное желание работать и достигать новых вершин. А, значит, мы сильные, мы справимся», — подписала кадр девушка.

Некоторое время назад девушка вернулась в Москву из Майами, где долгое время жила на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. При этом в Соединенных Штатах Америки (США) остался ее муж — баскетболист Янис Тимма. Седокова не стала уточнять, рассталась ли она с возлюбленным.

Сейчас знаменитость занята подбором нового жилья и покупкой машины. Седокова подчеркнула, что смотрит две квартиры в дух странах и мечтает о панорамных окнах. Свою старую жилплощадь, взятую в ипотеку, звезда продала какое-то время назад.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что летом Анна Седокова полностью отказалась от алкоголя. Певица заявила, что стала чувствовать себя гораздо лучше.

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