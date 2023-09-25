Бродячая собака напала на четырехлетнюю девочку в центре Уфы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 10 0

Агрессивное животное уже отловили. В каком состоянии находится ребенок?

Бродячая собака напала на четырехлетнюю девочку в центре Уфы

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Бродячая собака напала на четырехлетнюю девочку и искусала ее в центре Уфы. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Башкирии.

Произошло все днем 23 сентября на улице Пушкина. Бродячая собака к настоящему моменту уже отловлена.

Уточняется, что ребенок получил укушенные раны. Медики оказали ей всю необходимую помощь. Жизни и здоровью девочки сейчас ничего ее угрожает. Вред здоровью потерпевшей будет оценен в рамках судмедэкспертизы.

Следователи проводят проверку по статье о халатности. Обстоятельства и причины устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что бездомные собаки напали на мальчика в Махачкале. Произошло все на берегу моря. Ребенок сумел спастись, прыгнув в воду, однако животные успели несколько раз укусить его.

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