Могут содержать канцерогены: какая косметика вызывает рак кожи

А что будет, если использовать косметические средства с истекшим сроком годности?

Если использовать косметику с истекшим сроком годности, то она может вызвать раздражение и высыпания, аллергические реакции, но для этого их придется использовать долгие годы, заявил NEWS.ru врач-онколог Евгений Черемушкин.

По его словам, если говорить об опасности для здоровья, то стоит обратить внимание именно на солнцезащитные средства.

«Солнцезащитные средства могут содержать канцерогены, которые вызывают рак кожи», — заявил он.

Врач уточнил, чтобы избежать подобного эффекта, необходимо использовать известные бренды, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке. В России не так много солнечных лучей, поэтому не стоит использовать крема от загара каждый день. Их лучшее применение на пляже, где солнце наиболее агрессивно.

Прежде солярий прописывали в качестве лечения для шахтеров и тех, кто много сидит в помещении, напомнил эксперт. В таком случае ультрафиолетовые лампы вреда не нанесут.

Везде должен быть баланс. Не стоит ходить в солярий каждый день, чтобы поддерживать бронзовый тон. Надо понимать, что в таком случае в 35–40 лет состояние кожи будет, как у человека в солидном возрасте.

Черемушкин рассказал, что риск возникновения онкологии во многом зависит и от последнего фактора. По его словам, это связано с тем, что с годами иммунитет ослабевает, а системы организма изнашиваются.

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