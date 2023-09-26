Могут содержать канцерогены: какая косметика вызывает рак кожи

|
Полина Долгова
Полина Долгова 9 0

Онколог Черемушкин: солнцезащитные средства могут вызывать рак кожи

Могут содержать канцерогены: какая косметика вызывает рак кожи

Фото: www.globallookpress.com / Clara Margais

Читайте нас в: Дзен Новости

А что будет, если использовать косметические средства с истекшим сроком годности?

Если использовать косметику с истекшим сроком годности, то она может вызвать раздражение и высыпания, аллергические реакции, но для этого их придется использовать долгие годы, заявил NEWS.ru врач-онколог Евгений Черемушкин.

По его словам, если говорить об опасности для здоровья, то стоит обратить внимание именно на солнцезащитные средства.

«Солнцезащитные средства могут содержать канцерогены, которые вызывают рак кожи», — заявил он.

Врач уточнил, чтобы избежать подобного эффекта, необходимо использовать известные бренды, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке. В России не так много солнечных лучей, поэтому не стоит использовать крема от загара каждый день. Их лучшее применение на пляже, где солнце наиболее агрессивно.

Прежде солярий прописывали в качестве лечения для шахтеров и тех, кто много сидит в помещении, напомнил эксперт. В таком случае ультрафиолетовые лампы вреда не нанесут.

Везде должен быть баланс. Не стоит ходить в солярий каждый день, чтобы поддерживать бронзовый тон. Надо понимать, что в таком случае в 35–40 лет состояние кожи будет, как у человека в солидном возрасте.

Черемушкин рассказал, что риск возникновения онкологии во многом зависит и от последнего фактора. По его словам, это связано с тем, что с годами иммунитет ослабевает, а системы организма изнашиваются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как кожа на самом деле реагирует на стресс.

+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:25
Почему Наталья Рудова не играет в театре: «Мне не нужны аплодисменты»
6:19
Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Курской областью
6:10
Год со дня теракта на «Северных потоках»: как продвигается расследование
6:00
Грозный истребитель Су-34: лучшее видео из зоны СВО за день
5:47
Могут содержать канцерогены: какая косметика вызывает рак кожи
5:34
Вместо опят: в Подмосковье грибники нашли трехметрового питона

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России