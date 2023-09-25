Результат на лицо: как кожа на самом деле реагирует на стресс

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 11 0

Врач Шаров: кожные проблемы могут быть связаны со стрессовыми ситуациями

Результат на лицо: как кожа на самом деле реагирует на стресс

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Почему осенью вместе с листьями у некоторых людей начинают выпадать волосы?

Если человек начинает усиленно чесаться, ему не всегда нужно обращаться к аллергологу или инфекционисту — всему виной может быть стресс. Об этом изданию aif.ru рассказал дерматокосметолог и пластический хирург Илья Шаров.

Так, под влиянием внутренних факторов, в частности, таких как тревога, переживания и стрессовые ситуации, кожа может реагировать по-разному, отвечая клиническими проявлениями. По данным исследователей, число кожных патологий, связанных со стрессом, на сегодняшний день составляет 40-45%.

На фоне стресса у человека могут развиться разные нарушения. Так, иногда начинают выпадать волосы — даже до полного облысения.

Причем для того, чтобы волосы стали выпадать клочками, вовсе необязательно переживать какое-то серьезное трагическое событие. Часто первые признаки стрессовых проявлений возникают именно осенью, когда уровень кортизола (гормона стресса) увеличивается, а серотонин и эндорфин (гормоны счастья), напротив, уменьшаются.

В это время, помимо сезонной хандры, из-за недостатка солнца нередко начинается выпадение волос. К счастью, конечно, не у каждого из нас с приходом золотой поры вместе с желтыми листьями облетают и все волосы на голове.

«По осени пациенты часто жалуются на „почесуху“, шелушение и покраснение кожи на руках и лице. У женщин также может возникать выпадение бровей и ресниц, особенно при постоянных воздействиях на них, таких как наращивание ресниц либо частое использование косметики, здесь к стрессовому присоединяется еще и раздражающий фактор», — поделился Шаров.

Также сообщается, что психосоматическими недугами сегодня являются такие дерматологические патологии, как атопический дерматит, псориаз, экзема, розацеа, гнездная плешивость и иные. Депрессия у пациентов с псориазом встречается, по разным данным, в 24-58% случаев, а при угревой сыпи аффективные расстройства фиксируются у каждого третьего человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие проблемы с кожей могут возникнуть после отдыха.

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