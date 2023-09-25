ООН выступила против чествования участников нацистской деятельности

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 30 0

Офис генсека ООН прокомментировал чествование нациста Хунке в парламенте Канады

ООН выступила против чествования участников нацистской деятельности

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/MARC JOHN

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В организации дали понять, что осуждают поступок премьер-министра Канады.

Восхваление людей, которые участвовали в нацистской деятельности, недопустимо. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу дать комментарий по поводу того, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо встречал аплодисментами 98-летнего Ярослава Хунки — бывшего участника дивизии СС «Галиция».

«Мы против чествования любых лиц, принимавших участие в нацистской деятельности», — сказал он.

Несколькими днями ранее в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен Хунка. Его представили как ветерана борьбы против русских.

К слову, посол РФ в Канаде Олег Степанов направил ноту в МИД страны из-за чествования нациста в парламенте. Однако, по его мнению, искреннего извинения не будет, так как нынешний офис премьер-министра — это чистое олицетворение фашизма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чествование в парламенте Канады нациста обернулось большим скандалом.

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