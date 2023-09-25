Спикер палаты общин Энтони Рота был вынужден извиниться за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина».

Чествование в парламенте Канады нациста обернулось большим скандалом. Спикер палаты общин Энтони Рота был вынужден извиниться за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина» во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Приглашенный ветеран борьбы против русских Ярослав Хунка во времена Второй мировой войны не просто отчаянно воевал против армии СССР, он также издевался в концлагерях над евреями, белорусами, словаками и поляками. Его появление вызвало резонанс во всем мире.

«Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении… Я хотел бы в первую очередь принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира. Я принимаю всю ответственность за свой поступок», — позже сказал спикер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зеленский с радостью приветствовал украинского нациста в парламенте Канады.