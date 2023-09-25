США наложили санкции на уральский титановый завод

Также в «черный список» включены организации и из других стран.

Уральский титановый концерн «ВСМПО-Ависма» был внесен в санкционный список США. Соответствующее положение появилось в Федеральном реестре-сборнике официальных документов американского правительства.

Всего в санкционный список США попало 28 организаций из России, Германии, Китая, ОАЭ, Омана, Пакистана и Финляндии. Ведомство считает, что они «действуют вопреки интересам нацбезопасности или внешней политики США».

Так, теперь «ВСМПО-Ависма» не сможет экспортировать титан в Штаты.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на то, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, их наличие в целом подталкивает страну к более быстрому развитию. По его словам, так происходит с 2014 года.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минфин США исключил из санкционного списка российскую компанию «ОДК-Стар».