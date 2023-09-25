США наложили санкции на уральский титановый завод

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 15 0

США ввели санкции против «ВСМПО-Ависма»

США наложили санкции на уральский титановый завод

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Также в «черный список» включены организации и из других стран.

Уральский титановый концерн «ВСМПО-Ависма» был внесен в санкционный список США. Соответствующее положение появилось в Федеральном реестре-сборнике официальных документов американского правительства.

Всего в санкционный список США попало 28 организаций из России, Германии, Китая, ОАЭ, Омана, Пакистана и Финляндии. Ведомство считает, что они «действуют вопреки интересам нацбезопасности или внешней политики США».

Так, теперь «ВСМПО-Ависма» не сможет экспортировать титан в Штаты.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на то, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, их наличие в целом подталкивает страну к более быстрому развитию. По его словам, так происходит с 2014 года.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минфин США исключил из санкционного списка российскую компанию «ОДК-Стар».

Тема:
Спецоперация
25 сент
Наши герои: как российские бойцы впятером отразили атаку ВСУ
25 сент
В США назвали регионы, от которых придется отказаться Украине ради мира
25 сент
«Захвачена и повержена»: в США оценили шансы ВСУ без западной помощи
25 сент
В США предупредили Украину о потере военных аэродромов
25 сент
В украинский плен попал бывший мэр города Пермского края Третьяков
25 сент
«Бесполезны для Украины»: западные ракеты оказались слабы против российских РЭБ
25 сент
Момент падения украинской ракеты попал на видео
25 сент
В РВИО призвали судить западных чиновников, поддерживающих неонацизм
25 сент
Расслабиться не дают: артиллеристы армии России громят боевиков ВСУ под Артемовском
25 сент
ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме под Днепропетровском
+15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:36
Умер актер и режиссер Владимир Хмельницкий
22:26
США наложили санкции на уральский титановый завод
22:19
Семь украинских беспилотников уничтожили над Белгородской областью
22:07
Развожаев сообщил о сбитой ракете в районе аэродрома в Севастополе
22:06
ООН выступила против чествования участников нацистской деятельности
21:56
Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Это целенаправленно»: блогер Бадалян раскрыл подробности своего задержания в Армении
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России