США наложили санкции на уральский титановый завод

США ввели санкции против «ВСМПО-Ависма»
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Также в «черный список» включены организации и из других стран.
Уральский титановый концерн «ВСМПО-Ависма» был внесен в санкционный список США. Соответствующее положение появилось в Федеральном реестре-сборнике официальных документов американского правительства.
Всего в санкционный список США попало 28 организаций из России, Германии, Китая, ОАЭ, Омана, Пакистана и Финляндии. Ведомство считает, что они «действуют вопреки интересам нацбезопасности или внешней политики США».
Так, теперь «ВСМПО-Ависма» не сможет экспортировать титан в Штаты.
21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на то, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, их наличие в целом подталкивает страну к более быстрому развитию. По его словам, так происходит с 2014 года.
Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что минфин США исключил из санкционного списка российскую компанию «ОДК-Стар».
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