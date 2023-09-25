Минфин США исключил из санкционного списка российскую компанию «ОДК-Стар»

Минфин США вычеркнул из своего «черного списка» российскую компанию «ОДК-Стар». Информация об этом следует из письменного заявления ведомства, которое было распространено.

Санкции в отношении компании были введены в этом месяце. В санкционный список организация попала из-за связи с Ираном. АО «ОДК-Стар» работает с иранской государственной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая специализируется на авиастроении.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что США внесли в «черный список» пять компаний РФ за нарушение экспортного контроля. Американские Минторг и Минфин также ввели санкции против организаций из ФРГ, КНР, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана.