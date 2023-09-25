Умер актер и режиссер Владимир Хмельницкий

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Полина Долгова
Полина Долгова 13 0

Мужчина скончался в возрасте 88 лет.

Умер актер и режиссер Владимир Хмельницкий

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

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Советский актер и режиссер Владимир Хмельницкий скончался в возрасте 88 лет. Причина смерти не называется, сообщают украинские СМИ.

Артист родился в Умане, Черкасская область. Окончил ВГИК, был постановщиком фильма «Алмазная тропа» (1978), снял научно-фантастический сериал «Люди и дельфины», драмы «На привязи у взлетной полосы», «Белый олень тундры».

Последней кинолетной творческого деятеля стала украино-шведская драма 1991 года «Верный Руслан», с Алексеем Баталовым, Лидией Федосеевой-Шукшиной, Леонидом Янковским и Евгением Никитиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер основатель группы The Association Терри Киркман.

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