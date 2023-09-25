Пассажир летевшего из Петербурга самолета скончался после потасовки на борту

|
Полина Долгова
Полина Долгова 58 0

Из-за чего на борту воздушного судна произошел конфликт?

Пассажир летевшего из Петербурга самолета скончался после потасовки на борту

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Economou

Читайте нас в: Дзен Новости

Пассажир самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды, скончался после потасовки на борту, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СКФО в своем Telegram-канале.

Во время полета между двумя петербуржцами 42 и 36 лет произошел конфликт. Из-за неуважительного поведения по отношению к другим пассажирам, им замечание сделал 55-летний житель Пятигорска, после чего получил удар по голове.

После приземления буйных мужчин встретили сотрудники транспортной полиции, которые направили нарушителей порядка и потерпевшего в дежурную часть для выяснения обстоятельств. Вскоре состояние последнего ухудшилось, врачам не удалось его спасти. Мужчина скончался от инфаркта.

Затронет каждого: в России упростят требования к сбору данных о пассажирах

В отношении нарушителей составили административные протоколы. Кроме того, против одного из них было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотни туристов застряли в аэропорту Иркутск.

+15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:16
Умер основатель группы The Association Терри Киркман
21:09
«Вендетта настигнет»: жена Хайдарова обратилась в Генпрокуратуру из-за угроз
20:58
В США назвали регионы, от которых придется отказаться Украине ради мира
20:49
Стали известны подробности смерти главаря сицилийской мафии «Коза ностра» Маттео Денаро
20:40
Срывало крыши: сильнейший ураган ударил по Норильску
20:31
Пассажир летевшего из Петербурга самолета скончался после потасовки на борту

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»
Время шиковать: блогер Helen Yes отпраздновала день рождения за 15 миллионов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России