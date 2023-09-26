В Канаде извинились за чествование эсэсовца

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В парламент страны в честь визита Зеленского был приглашен украинский нацист, участвовавший во Второй мировой войне. После этого разгорелся большой скандал.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick; 5-tv.ru

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Канада побила все мыслимые и немыслимые рекорды по количеству созданных мемов. В фотоколлажах так или иначе участвуют три знаковых изображения — флаг страны, ее премьер Джастин Трюдо и нацистская символика на любой вкус.

Политика сравнивают с Гитлером, а саму Канаду с Третьим Рейхом. Все из-за оваций ветерану Второй мировой войны в парламенте, которого туда пригласили ради Зеленского. Оказалось, что ветеран этот сражался не за союзников, а в дивизии СС, да еще и добровольцем.

Извинений за эту историю от Канады потребовали в Израиле и даже в Польше, которая с Киевом пока что худо-бедно дружит. Как все это получилось и какие будут последствия — разбирался корреспондент «Известий» Георгий Гривенный. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ООН выступила против чествования участников нацистской деятельности.

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