Samsung возобновил поддержку партнеров в России

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 6 0

С чем связано такое решение?

Samsung возобновил поддержку партнеров в России

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Samsung возобновил финансовую поддержку своих российских партнеров — ритейлеров и дистрибьюторов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники на рынке электроники.

По мнению экспертов, компания начала это делать, чтобы сохранить позиции на российском рынке, поскольку пользователи в последнее время все чаще отдают предпочтение китайским смартфонам и другим девайсам.

Так, компания намерена выплачивать премии за продажи своей техники, поступающей в Россию по параллельному импорту, в размере 1–10% от стоимости закупленного товара.

В начале прошлого года Samsung прекратил официальные поставки своей продукции в Россию и размещение рекламы на отечественных медиаплатформах. По оценке Mobile Research Group, если в первом полугодии 2022-го на долю компании приходилось около 27% продаж смартфонов в России в натуральном выражении, то за аналогичный период текущего года — около 16%. Такое положение вещей не устраивает Samsung, ранее лидировавшего по объему реализации смартфонов в РФ.

«Любые конфликты рано или поздно заканчиваются, а рынок остается. За последние полтора года китайские производители смартфонов резко нарастили позиции на российском рынке, воспользовавшись уходом именитых вендоров», — отметил партнер ComNews Research Леонид Коник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минцифры рассматривает запрет параллельного ввоза мобильных Samsung.

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