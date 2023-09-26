Samsung возобновил поддержку партнеров в России

Samsung возобновил финансовую поддержку своих российских партнеров — ритейлеров и дистрибьюторов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники на рынке электроники.

По мнению экспертов, компания начала это делать, чтобы сохранить позиции на российском рынке, поскольку пользователи в последнее время все чаще отдают предпочтение китайским смартфонам и другим девайсам.

Так, компания намерена выплачивать премии за продажи своей техники, поступающей в Россию по параллельному импорту, в размере 1–10% от стоимости закупленного товара.

В начале прошлого года Samsung прекратил официальные поставки своей продукции в Россию и размещение рекламы на отечественных медиаплатформах. По оценке Mobile Research Group, если в первом полугодии 2022-го на долю компании приходилось около 27% продаж смартфонов в России в натуральном выражении, то за аналогичный период текущего года — около 16%. Такое положение вещей не устраивает Samsung, ранее лидировавшего по объему реализации смартфонов в РФ.

«Любые конфликты рано или поздно заканчиваются, а рынок остается. За последние полтора года китайские производители смартфонов резко нарастили позиции на российском рынке, воспользовавшись уходом именитых вендоров», — отметил партнер ComNews Research Леонид Коник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минцифры рассматривает запрет параллельного ввоза мобильных Samsung.