Чистое превосходство: боевики ВСУ сбежали из опорного пункта после атаки ВДВ
Боевики ВСУ сбежали из опорного пункта после атаки отрядов ВДВ
Фото, видео: Река Александр / ТАСС ; 5-tv.ru
Националисты бросили погибших и раненных, а также большое количество оружия и боеприпасов.
Штурмовые отряды ВДВ атаковали опорный пункт ВСУ в лесном массиве. Боевые машины десанта и танки Т-90 «Прорыв» били прямой наводкой, уничтожая технику и живую силу противника.
Украинские боевики вынуждены были отступить. Они бросили погибших и раненных, а также большое количество оружия и боеприпасов.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллеристы армии России громят боевиков ВСУ под Артемовском.
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