Чистое превосходство: боевики ВСУ сбежали из опорного пункта после атаки ВДВ

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Боевики ВСУ сбежали из опорного пункта после атаки отрядов ВДВ

Фото, видео: Река Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Националисты бросили погибших и раненных, а также большое количество оружия и боеприпасов.

Штурмовые отряды ВДВ атаковали опорный пункт ВСУ в лесном массиве. Боевые машины десанта и танки Т-90 «Прорыв» били прямой наводкой, уничтожая технику и живую силу противника.

Украинские боевики вынуждены были отступить. Они бросили погибших и раненных, а также большое количество оружия и боеприпасов.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллеристы армии России громят боевиков ВСУ под Артемовском.

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