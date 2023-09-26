Автомобили в России могут подорожать еще на 30%

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

С чем связан непрекращающийся рост цен на машины?

Автомобили в России могут подорожать еще на 30%

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Рост цен на автомобили в России не заканчивается — эксперты прогнозируют еще подорожание до конца текущего года. Об этом заявил вице-президент и исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов, слова которого приводит РИА Новости.

Как уточнил эксперт, до 2023-го машины могут прибавить в цене еще 30%. С чем это может быть связано?

«Повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января», — сказал Жигалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что покупателем завода южнокорейского автоконцерна Hyundai станет российская компания.

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