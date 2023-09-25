«Решение сформировано»: завод Hyundai в Петербурге купит отечественная компания

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

Мантуров: завод Hyundai в Петербурге приобретет отечественная компания

«Решение сформировано»: завод Hyundai в Петербурге купит отечественная компания

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Указом президента обратный выкуп был ограничен двумя годами.

Покупателем завода южнокорейского автоконцерна Hyundai, расположенного в Санкт-Петербурге, станет российская компания. Об этом рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai», — прокомментировал он на полях промышленной выставки «Иннопром», которая проходит в Казахстане.

Сделка будет произведена в ближайшее время, добавил он, указав, что новым предположительным владельцем предприятия станет отечественная фирма. Какая именно — он не раскрыл.

Мантуров отметил, что продажа будет произведена с «опционом», то есть с возможностью обратного выкупа. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ позволяет сделать это в течении двух лет.

Производство на петербургском заводе Hyundai было приостановлено после начала спецоперации на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что завод бытовой техники Candy закроют в России.

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