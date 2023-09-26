Контейнеровоз под флагом России запросил помощи у Турции

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 12 0

Что произошло на судне? И где оно сейчас находится?

Контейнеровоз под флагом России запросил помощи у Турции

Фото: ETIENNE LAURENT / ТАСС; 5-tv.ru

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Сигнал о помощи подал контейнеровоз, шедший под флагом России в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

Уточняется, что судно Ascalon шло из Тузлы в Россию, но на пути следования запросило помощи. Предварительно, у контейнеровоза зафиксировали неполадки в работе двигателя. Корабль находится в 35 милях от берега.

Известно, что к настоящему моменту к судну уже прибыл буксир.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британский круизный лайнер Britannia, на борту которого находились сотни пассажиров, столкнулся с нефтяным танкером в Испании.

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