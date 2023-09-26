Контейнеровоз под флагом России запросил помощи у Турции

Сигнал о помощи подал контейнеровоз, шедший под флагом России в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

Уточняется, что судно Ascalon шло из Тузлы в Россию, но на пути следования запросило помощи. Предварительно, у контейнеровоза зафиксировали неполадки в работе двигателя. Корабль находится в 35 милях от берега.

Известно, что к настоящему моменту к судну уже прибыл буксир.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британский круизный лайнер Britannia, на борту которого находились сотни пассажиров, столкнулся с нефтяным танкером в Испании.