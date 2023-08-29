Британский круизный лайнер врезался в нефтяной танкер

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 31 0

Все произошло, когда судно находилось на стоянке в порту у побережья Пальма-де-Майорка.

Британский круизный лайнер врезался в нефтяной танкер

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Британский круизный лайнер Britannia, на борту которого находились сотни пассажиров, столкнулся с нефтяным танкером в Испании, сообщает Sky News. По данным телеканала, инцидент произошел 27 августа во время стоянки судна в порту у побережья Пальма-де-Майорка (город на острове Майорка).

Предварительная причина произошедшего, по данным представителя P& O Cruises (компании — оператора лайнера), неблагоприятные погодные условия. На распространенных по соцсетям видео видно, как швартовые тросы лайнера порвались из-за сильного ветра, в результате чего он и столкнулся с находившимся рядом танкером.

Сообщается, что пострадали несколько телочек, получили легкие травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет Boeing совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за неисправности в системе кондиционирования. Он выполнял рейс Москва — Сочи.

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