Нож в спину: США рискуют лишиться ключевого союзника с легкой руки России

Борьба за влияние на экономическом рынке привела к противостоянию двух сотрудничавших ранее стран.

Саудовская Аравия планирует совершить финт ушами, отказавшись от сотрудничества с США. Такое мнение в публикации для Le Monde выразил политический обозреватель Жан-Мишель Беза.

За последнее время стране удалось восстановить свое экономическое влияние над рынком нефти. Немалую помощь в этом государству оказала Россия. Теперь за рубежом уверены: для Саудовской Аравии это станет своеобразным пинком в попытке вернуть себе независимость.

«Никогда еще саудовцы так хорошо не соответствовали своему прозвищу „нефтяные короли“. Они восстановили контроль над рынком черного золота при активной поддержке России», — указал Беза

В правительстве страны, впрочем, контроль над ситуацией отпустили явно зря, подчеркивает обозреватель, ведь позиция страны на мировой арене все еще не так устойчива, что позволяет Саудовской Аравии продолжать требовать у Штатов новые пакты и привилегии. Параллельно с этим государство делает ставку на заоблачные амбиции, что может позволить ему продлить добычу нефти как можно дольше, резюмировал он.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине США на время утратили контроль над рынком сланцевой нефти. В тот же момент власть переняла ОПЕК+.

Ранее 5-tv.ru писал, как нефть из России захлестнула мировые рынки.