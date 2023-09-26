СМИ узнали о количестве доставленных на Украину танков Abrams

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 60 0

WP: на Украину доставили менее половины от обещанных танков Abrams

СМИ узнали о количестве доставленных на Украину танков Abrams

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Austin Berner

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Тема:
Спецоперация

Всего киевскому режиму пообещали 31 боевую машину.

США пообещали киевскому режиму танки Abrams, и первые машину уже были замечены в зоне спецоперации — однако доставлены туда не все. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинских боевиков.

По данным издания, американцы намерены отправить на Украину 31 танк, но сегодня туда прибыло менее половины от обещанного.

Днем ранее, 25 сентября, на Украине заметили первую партию танков Abrams. По информации СМИ, боевые машины киевском режиму были переданы в субботу, 23 сентября.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина долго ждала поставки от американских союзников танков Abrams, однако вряд ли это как-то изменит ситуацию.

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