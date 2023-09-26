Забудьте об унынии: ТОП-5 занятий для борьбы со скукой

Еще с раннего детства люди знают, насколько неприятна бывает скука. Томление от безделья неизменно сопровождается необъяснимой усталостью или проблемами с ощущением времени.

Однако если использовать это состояние с пользой, велик риск познакомиться с собой поближе. Скука может стать отличным поводом проанализировать свои потребности, найти новое хобби и понять, что вам действительно нужно: если лежать на диване и смотреть в потолок стало скучно, самое время заняться чем-то другим.

Займитесь спортом

Физическая активность — отличный способ развеять скуку. Главное — выбрать вид спорта по душе.

Конечно, поиграть с мячом в домашних условиях не получится, но встать в планку или сделать пару подходов на пресс вы сможете запросто. К тому же, в интернете можно найти с десяток активностей, которые можно уместить в рамках небольшой квартиры.

Напишите небольшой рассказ

Подобный способ не только заставит вас «размять мозги», но и выведет из зоны комфорта. Поначалу будет казаться, будто у вас ничего не получается, но уже спустя пару часов окружающие просто не смогут вытащить вас из-за компьютера.

Приготовьте что-то необычное и вкусное

Вместо привычных макарон и гречки возьмите за основу какой-то экзотический рецепт. Не беда, если вы совсем не умеете готовить — этот эксперимент станет отличным способом «поскрипеть мозгами», а заодно заполучить новый навык.

В конце вас обязательно ждет целая гамма эмоций — от гордости за результат до наслаждения вкусом. А чтобы эксперимент не ударил по карману и не проделал дыру в семейном бюджете, закупайте продукты по скидкам: вполне допустимо приобретать некоторые ингредиенты на рынках и ярмарках.

Приберитесь там, где давно откладывали

Если косметичка давно захламлена высохшей тушью, тюбиками из-под кремов и немытыми спонжами, самое время ее перетряхнуть. Морозильник и стол с бумагами тоже могут стать отличным объектом для пристального расхламления: вот увидите — не пройдет и 15 минут, как на первый взгляд утомительная процедура захватит вас с головой.

Разложите пасьянс или соберите пазл

Кто-то использует их для развлечения, другие — для гадания, а третьи тренируют с их помощью наблюдательность и логическое мышление. Пасьянсы и головоломки заставляют «серое вещество» шевелиться, что точно позитивно скажется на вашем самочувствии.

За основу можно взять старинные расклады «Цыганский пасьянс», «Наполеон на острове Святой Елены», «Защитник крепости». Если душа больше лежит к пазлам, то начинать лучше с тех, где количество деталей не превышает двух тысяч.

Сегодняшний тренд — деревянные пазлы. Яркие красочные детали невозможно потерять, а еще они легче крепятся друг к другу, чем вырезанные из картона.

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