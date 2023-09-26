Омолаживает мозг: ученые раскрыли приятный способ борьбы со старением

Вместо фармацевтических секретов лучше обратить внимание на другой «лайфхак».

Исследование немецких ученых выявило, какая форма активности поможет омолодить мозг, избежав раннего слабоумия. Результатами научного эксперимента поделилась газета Harrogate Advertiser со ссылкой на немецких аналитиков из Магдебургского университета.

Части испытуемых ученые предложили вписать в свой график занятия танцами, другие респонденты выбрали для себя спорт в качестве активности. По итогам 18 месяцев наблюдения стало понятно: танцы больше всего способствуют сохранению активности головного мозга, поскольку во время этого процесса активизируется работа гиппокампа, отвечающего за равновесие и ориентацию в пространстве.

Ученые объясняют: с возрастом у человека уменьшается выработка гормонов, отвечающих за накопление информации. Именно поэтому танцы считаются лучшим способом бороться с деменцией и болезнью Альцгеймера.

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