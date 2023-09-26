Санду призвала своих граждан выбрать европейские ценности, а не отношения с РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

Молдавия находится в статусе кандидата на вступление в Евросоюз.

Санду призвала своих граждан выбрать европейские ценности, а не отношения с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Необходимо отвернуться от России, чтобы в полной мере продвигать европейские ценности. Таким мнением поделилась президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала TV8.

По словам Санду, население должно не просто на словах поддерживать европейские ценности, но и доказывать свою позицию. Примером для них могут послужить политики, которые будут демонстрировать, что живут и работают в их рамках. Санду считает, что именно поэтому нельзя «дружить» сразу со всеми.

«Недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой и со всеми», — прокомментировала она.

Президент Молдавии обратила внимание, что веру в демократию и стремление к ней нужно доказывать ежедневно, иначе она прекращается в пустые слова.

В марте 2022 года Санду подписала заявку на вступление страны в ЕС. Она призывала ускорить процесс интеграции республики в союз. Главы государств и правительств Евросоюза одобрили Молдавии статус кандидата на вступление, а в Еврокомиссии выдвинули перечень требований для присоединения к союзу. В этом статусе также находится и Украина.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД Финляндии признали — санкции Запада нацелены на простых россиян.

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