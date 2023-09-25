Недружественные страны уверены, что граждане РФ должны «платить» за ситуацию на Украине.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что антироссийские санкции были нацелены, в том числе на обычных людей, а не только бизнес и политиков. Об этом она заявила в интервью изданию The Washington Post.

«Да, санкции действительно вредят обычным людям», — прокомментировала она.

Валтонен добавила, что у Хельсинки нет другого выхода. По ее словам, российская сторона, включая ее население, должна «платить» за конфликт на территории Украины. Ограничения, введенные западными странами, показывают это, считает глава МИД Венгрии.

Дипломат обратила внимание, что Финляндии и ее союзникам не выгодно останавливать помощь украинской стороне. По ее словам, это привело бы к исчезновению Украины. Более того, опасается Валтонен, Москва бы стала слишком сильной.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о полном восстановлении экономики РФ после санкций Запада.