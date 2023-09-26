«На коротком поводке»: почему Хайдаров так рвется делать пластику жене

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 27 0

Психолог Мирная: Хайдаров пошел навстречу жене с помощью пластических операций

«На коротком поводке»: почему Хайдаров так рвется делать пластику жене

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Как изменения во внешности влияют на динамику отношений в звездной паре?

Супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова призналась, что муж переделал ее внешность. Узнав об этом, многие задались вопросом, что побудило врача на это.

Можно ли говорить о настоящей любви в таком браке, изданию «Страсти» ответила психолог Инна Мирная. Популярно мнение, что пластическая хирургия тесно связана с психологическими причинами — чаще всего так и бывает: женщины стараются сохранить молодость, убрать недостатки, повысить самооценку.

«Тимур в своем интервью подчеркнул, что многих пациенток берет „на стол“ через кабинет психолога. Это — правильный подход. Но если женщина осознанно, взвесив все за и против, решила как-то подшлифовать свою внешность, то имеет на это право. Не стоит сразу искать психологические причины», — отметила Мирная.

Случай супруги Хайдарова, по мнению психолога, как раз из этой области. Специалист подчеркнула, что просто красивая молодая девушка решила стать еще привлекательнее. Ее внешность достойна похвалы — видно, что это комплексная работа над собой: пластика, спорт, уход.

Муж поддержал ее в стремлении к переменам. Намного чаще, как отмечает Мирная, наблюдается иная картина: мужчина все запрещает, держит жену на коротком поводке.

Она добавила, что, на первый взгляд, брак Хайдарова выглядит счастливым. Как звездный хирург в свое время пошел навстречу жене, так и она сегодня стала ему опорой в сложный период.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура Москвы проверит работу звездного пластического хирурга Хайдарова. Певица Слава и Любовь Успенская добились этого, пожаловавшись на его некачественные операции.

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