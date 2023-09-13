Прокуратура Москвы проверит работу звездного пластического хирурга Хайдарова
Адвокат Сечина: проверка клиник Хайдарова прокуратурой Москвы — это победа
Фото: 5-tv.ru
Медийного врача обвинили в неудачных операциях как знаменитостям, таки простым женщинам.
Певица Слава и Любовь Успенская добились проверки клиник пластического хирурга Тимура Хайдарова, который, по их словам, некачественно провел операции звездам. Как сообщает издание KP.RU, интересы бывших пациенток медийного врача представляет адвокат Елена Сенина.
По информации СМИ, помимо звезд, аналогичные требования выдвигали еще десятки клиенток Хайдарова. Адвокат Сечина подала порядка 30 заявлений в разные инстанции и, спустя время, прокуратура Москвы разрешила провести проверку деятельности клиники Хайдарова. Об этом Любовь Успенская рассказала в своем личном блоге в социальных сетях.
«Наши заявления удовлетворены, и, в связи с наличием угрозы жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, прокуратурой Москвы после тщательной проверки удовлетворено заявление Росздравнадзора Москвы и Московской области о проведении внеплановых надзорных мероприятиях в клиниках, к которым причастен Тимур Хайдаров», — заявила знаменитость.
А, по словам Сечиной, прокуратура уже инициировала внеплановые проверки в клиниках, и это, по ее мнению, уже является большой победой.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Хайдаров раскрыл правду о скандале с певицей Славой.
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