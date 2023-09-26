«Новые способы взломов»: можно ли безопасно сохранить WhatsApp* на телефоне

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 2 178 0

Разработчик Геллер: действующие пользователи WhatsApp* смогут сохранить доступ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД_КОРНИЕНКО; личный архив Артема Геллера; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

К чему приведет возможное отключение некоторой части клиентов от доступа к популярному мессенджеру?

Приложение WhatsApp* скоро пропадет с экранов некоторых смартфонов. Последним днем работы мессенджера объявлено 24 октября. Известие о скором прекращении работы спровоцировало нешуточный переполох среди клиентов.

Эксклюзивно для 5-tv.ru главный разработчик сайта президента России Артем Геллер объяснил, можно ли сохранить работу приложения на своем телефоне и насколько его использование будет безопасно. Так, по словам IT-специалиста, переживать за возможное отключение точно не стоит обладателям новеньких смартфонов — пока гаджеты будут подключены к актуальному программному обеспечению, WhatsApp также будет продолжать работу.

«Все IT-компании на каком-то этапе прекращают поддержку совсем старых продуктов и устаревших технолгий, которые не дают развиваться их приложениям. Здесь, похоже, тот же самый случай: если WhatsApp* сейчас у вас работает на тех устройствах, которые потенциально с октября не будут поддерживаться, нужно просто не удалять это приложение», — объяснил он.

Уже после введенных ограничений мессенджер еще послужит обладателю смартфона какое-то время, успокоил потребителя Геллер. Однако с течением времени использование приложения будет менее безопасным, предупреждает он.

«Пока что WhatsApp решил, что эта версия приложения достаточно безопасна. Но по факту все время ищутся новые места и способы взломов. Поскольку эти версии приложения уже давно живут, вероятность того, что к ним подберут ключ злоумышленники, повышается. Поэтому со временем уровень безопасности становится ниже, но я не знаю, насколько это актуально для простых пользователей. Пока что безопасность остается на приемлемом уровне. В идеале версия приложения должна быть максимально актуальной», — акцентировал внимание он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Telegram появится новая функция

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+15° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
В 26 регионах РФ зафиксирован высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
13:38
«Только кажется простым»: чем на самом деле опасен шугаринг
13:29
Песков о поставке Киеву дальнобойных ракет и танков: «Будут гореть»
13:25
«Делать, что считаешь нужным»: Григорий Лепс секретом успеха назвал пятую точку
13:25
Перестать быть человеком: кому помогает дьявол и чем придется пожертвовать вдобавок к душе
13:18
FT: большая часть экспорта нефти из России избежала влияния потолка цен

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России