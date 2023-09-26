Путин подписал указ о повышении зарплат некоторым госслужащим
| Общество Срочная новость 139 0
Выплаты будут проиндексированы на 5,5%.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
С 1 октября некоторым госслужащим поднимут зарплаты. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Из документа следует, что выплаты будут проиндексированы на 5,5%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что минимальный размер оплаты труда в России с 2024 года увеличится на 18,5%, что существенно больше инфляции.
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