Путин подписал указ о повышении зарплат некоторым госслужащим

С 1 октября некоторым госслужащим поднимут зарплаты. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Из документа следует, что выплаты будут проиндексированы на 5,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минимальный размер оплаты труда в России с 2024 года увеличится на 18,5%, что существенно больше инфляции.