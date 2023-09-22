Увеличение МРОТ в 2024 году повысит зарплаты более 4,5 миллиона россиян

Минимальный размер оплаты труда составит более 19,2 тысячи рублей.

Минимальный размер оплаты труда в России с 2024 года увеличится на 18,5%, что существенно больше инфляции, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновники рассматривают проект федерального бюджета на 2024–2026 годы.

«По поручению президента ускоренно увеличим его со следующего года в общей сложности на 18,5%», — заявил политик.

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Мишустин подчеркнул, что такая индексация существенно опередит темпы инфляции. Вместе с этим вырастут заработные платы более чем 4,5 миллиона граждан. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда составит более 19,2 тысячи рублей. На данный момент основная задача правительства РФ в социальной сфере — поддержка наиболее уязвимых категорий граждан.

К слову, таким образом за четыре года МРОТ вырастет в общей сложности более чем на 60%. Такими темпами он опередит инфляцию и прожиточный минимум. Это значит, что государство не подтягивает зарплату под экономическую действительность, а наоборот — повышает планку заработной платы, чтобы к ней поднимался уровень жизни.

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