Четкий алгоритм действий: как защититься от ядерного взрыва

Эксперт по выживанию Макеев: к ядерному взрыву стоит готовиться заранее
Фото: www.globallookpress.com
Каким должен быть алгоритм действий в случае непредвиденного катаклизма?
Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал изданию Газета.ру, что к ядерному взрыву можно и нужно готовиться заранее. Процесс должен представлять собой продуманный и четкий алгоритм действий.
Для начала Макеев предлагает либо построить свое «собственное автономное укрытие», либо тщательно изучить, используя карту, часто посещаемую местность, чтобы сформировать понимание того, куда двигаться и где обосноваться. Также необходимо иметь под рукой карту бомбоубежища, либо станции метрополитена, изучить их глубину и степень устойчивости к последствиям взрыва.
Эксперт советует приобрести общевойсковой защитный комплект, который может укрыть от воздействия радиации. Перед эксплуатацией следует обязательно проверить его на прочность «в спокойной обстановке».
«Самое важное в вопросах подготовки — это обеспечить себе покрытие базовых потребностей человека: еда, вода, тепло, укрытие, безопасность и в целом иметь четкий алгоритм, как менять свое местоположение на безопасное», — пояснил Макеев.
В случае, если человек оказывается неподготовленным в момент ядерного взрыва, ему придется искать глубокие подвалы в жилых домах или станцию метрополитена. Обстоятельства зависят от города, где он живет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ждет человечество после атомной бомбардировки.
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