Последствий не будет? Вредно ли хрустеть пальцами

А что насчет шеи?

Привычка хрустеть пальцами не представляет никакой угрозы для связок и суставов, поэтому она абсолютно безобидна. Об этом изданию Газета.ру заявил остеопат и невролог Владимир Белаш.

По информации специалиста, проводились многолетние научные исследования, которые доказали, что вред из-за хруста пальцами — это миф. Белаш объяснил, что звук издают не сами конечности, а вещество, которое содержится в суставах.

«Это происходит из-за того, что в суставе в норме есть небольшое количество синовиальной жидкости, в ней растворены разные газы. Когда мы тянем сустав, создается там небольшое разряжение, формируется газ, который лопается, и мы слышим этот феномен — щелчок, хруст пальцами», — объяснил специалист.

При этом Белаш отметил, что вероятность навредить суставам таким образом есть только в случае, если они уже травмированы.

«Когда повреждены мышцы, связки, сустав уже не такой прочный, его мышечное окружение не обеспечивает должной фиксации — в этом случае может произойти дополнительное повреждение, микротравматизация», — добавил он.

А вот привычка хрустеть шеей действительно опасна, поскольку может вызвать спазмы артерий и нарушение кровообращения в мозге.

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