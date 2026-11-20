Международный день педиатра отмечают 20 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с праздником врачей, которые заботятся о здоровье маленьких пациентов с первых дней жизни. В своем канале в мессенджере МАКС он поблагодарил специалистов за труд.

«Вы проявляете внимание и чуткость не только к своим пациентам, но и к их родителям, оказывая им необходимую поддержку. Желаю вам благополучия и успехов в работе!» — высказался Собянин.

В московской системе здравоохранения работают более пяти тысяч педиатров. Они следят за развитием детей, помогают вовремя заметить проблемы со здоровьем и подбирают необходимое лечение.

Также в Москве обновляют старые больницы и строят новые. Например, в прошлом году открылся многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира. За первый год там помогли более 75 тысячам детей.

Продолжается и модернизация Морозовской больницы. Еще один крупный объект строят на улице Алябьева в районе Филевский Парк. Там появится новый детский многопрофильный комплекс. А в 2027–2029 годах на базе больницы святого Владимира планируют возвести центр детской нейрореабилитации и ортопедии.

«Параллельно совершенствуем организацию помощи. Особое внимание уделяем ребятам, которым нужны длительное наблюдение и участие нескольких специалистов», — добавил мэр Москвы.

В прошлом году в Москве запустили проект «Ранняя помощь». Он рассчитан на детей, родившихся раньше срока, с низким весом или перенесших критическое состояние в первые дни жизни.

С такими малышами и их родителями работают не только врачи, но и психологи, логопеды и педагоги. Специалисты стараются как можно раньше заметить возможные нарушения развития, подобрать необходимую помощь и сопровождать ребенка по мере его взросления и восстановления. Сейчас к центрам ранней помощи и развития прикреплены около четырех тысяч детей.

Еще одно направление — лечение заболеваний сердца и пищеварительной системы. В столице открыли шесть специализированных детских центров по кардиохирургии, кардиологии и гастроэнтерологии.

Их особенность в том, что ребенка ведет одна команда врачей. Специалисты проводят обследования, назначают лечение и следят за состоянием пациента после него. При необходимости они могут вовремя изменить тактику лечения. Сейчас под наблюдением этих центров находятся более шести тысяч детей.

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