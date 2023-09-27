«Превратилась в Бритни»: почему Ивлееву сравнили с американской поп-певицей

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 13 0

Свежий снимок Анастасии Ивлеевой сравнили с «горячим» контентом Бритни Спирс

«Превратилась в Бритни»: почему Ивлееву сравнили с американской поп-певицей

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В блоге теледивы часто можно встретить подобный контент.

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева опубликовала в личном блоге откровенное фото из домашнего архива. После этого подписчики сравнили ее контент с постами Бритни Спирс. Об этом сообщает издание dni.ru.

«Главное, чтобы в Бритни Спирс не превратилась», — написали пользователи.

А худоба Насти Ивлеевой встревожила некоторых поклонников, которые посчитали, что у ведущей развивается анорексия.

«Выглядит болезненно», — с беспокойством прокомментировали фаловеры.

Но нашлись и те, кто не заметил ничего страшного в худобе Ивлеевой, но даже восхитились ее фигурой, оставив приятные комплименты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ивлеева показала себя до «похудения на 14 килограммов». Телеведущая похвасталась своими успехами в похудении. Она призналась, что боролась с лишним весом, а также испытывала переживания из-за своей внешности

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