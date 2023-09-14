Реальность или фейк? Ивлеева показала себя до «похудения на 14 килограммов»

Знаменитость рассказала, что чувствует себя идеально. Поклонники чувствую подвох.

Телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева похвасталась своими успехами в похудении. Еще недавно у нее был лишний вес, но теперь она не скрывает радости от обновленного тела.

«Когда я увидела свои апрельские фотки — я была шокирована, мягко говоря. Слава Богу, с начала мая и на все лето в моей жизни случилось большое кино, которое помогло вернуться в форму. Минус 14 килограммов. Ура! Сейчас я нахожусь в идеальном для себя весе, а также ментальном и физическом здоровье!» — радуется 32-летняя знаменитость.

Ивлеева до и после впечатляющего похудения. Instagram* / _agentgirl_

Однако некоторые подписчики Ивлеевой со скепсисом отнеслись к изменениям в ее внешности, заподозрив блогера в использовании ретуши. Кто-то выразил мнение, что раньше звезда выглядела лучше, а другие и вовсе не помнят, чтобы ведущая в прошлом была полнее.

Сама же блогер уверяет, что действительно боролась с лишним весом, а также испытывала переживания из-за своей внешности. По признанию знаменитости, никто не застрахован от печали, которую люди заедают и запивают, тем самым портя свое тело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ивлеева избавляется от морщин.

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