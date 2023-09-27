«Мой путь к счастью»: зачем Наталья Фриске посетила клинику ЭКО

Знаменитость уже признавалась, что мечтает о втором ребенке.

Певица Наталья Фриске родила первенца весной прошлого года. Экс-солистка группы «Блестящие» на днях сообщила в личном блоге, что снова едет на прием в частную медицинскую клинику, которая занимается вопросами искусственного оплодотворения.

Это заявление не могло не заинтриговать подписчиков, пишет издание «Вокруг ТВ». Фриске одна воспитывает годовалую дочь Луну.

Биологическим отцом девочки стал парикмахер Александр Титов. С ним она находилась в отношениях порядка года, но, будучи беременной, рассталась.

Звезда не скрывала, что ей удалось забеременеть с помощью ЭКО. Она подчеркивала, что своим примером хотела доказать, что не следует отчаиваться.

Дело в том, что Фриске пришлось пройти через несколько неудачных беременностей, прежде чем стать мамой. В личном блоге она недавно рассказала, что снова была в клинике, которая профилируется на репродуктивном здоровье.

Поклонники спросили, не планирует ли она пройти еще одну процедуру. На что артистка ответила, что просто пришла проверить здоровье.

Она также поделилась, что прошла плановый осмотр, сдала все анализы и проконсультировалась с врачом. Звезда вспомнила, через что ей пришлось пройти ради материнства.

По ее словам, подготовка к ЭКО и сама процедура стоили порядка 800 тысяч рублей. Однако ей совершенно не жаль потраченных денег.

«12 лет ожидания, постоянные врачи, три замершие беременности, одно неудачное ЭКО. Потом развод. Это мой путь к счастью. Как бы не было тяжело, я уверенно говорю, что счастлива», — говорит она.

Поклонники все же думают, что визит в клинику Фриске был не только с целью проверки организма после прошлой беременности и родов. Недавно она завершила грудное вскармливание и вполне может решиться на еще одно ЭКО.

Ведь она уже заявляла, что хочет двоих детей с небольшой разницей в возрасте. У певицы осталось несколько оплодотворенных яйцеклеток от Титова — она хотела, чтобы второй ребенок был родным для девочки не только по матери, но и по отцу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Фриске раскрыла свой вес после родов.