Подбросили в топку: как танки Abrams изменят ситуацию в зоне СВО
На Украину из США прибыла первая партия танков Abrams
Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Löb; 5-tv.ru
И чем они отличаются от хорошо горящих немецких Leopard?
На Украину из США прибыла первая партия натовских танков Abrams. Чем они отличаются от хорошо горящих в зоне СВО немецких Leopard и раскуроченных после попадания «Градов» британских БМП Mastiff?
Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин узнал на передовой у бойцов, которые как раз и уничтожают эту технику. Все подробности — в его репортаже.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СМИ узнали о количестве доставленных на Украину танков Abrams.
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