Не остановить: в Армении нарастает волна протестов оппозиции

Митингующие требуют отставки действующего премьера Пашиняна.

Что касается непосредственно ситуации в Закавказье. Обстновка там стала еще «горячее». После взрыва на топливном хранилище в Степанакерте — силы брошены на спасение пострадавших. Их не менее двухсот. В больницах суета, наши миротворцы оказывают помощь на месте, вертолеты эвакуируют в Армению людей с ожогами и травмами.

Но даже при этом протесты в Ереване не прекращаются. Их уже не остановить, предупреждает оппозиция премьера Никола Пашиняна и требует его немедленной отставки. Есть ли способ снизить градус напряжения — в этом разбирался корреспондент «Известий» Георгий Гривенный. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по последним данным, число погибших при взрыве в Карабахе составляет 68 человек.