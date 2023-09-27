Не остановить: в Армении нарастает волна протестов оппозиции

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В Армении нарастает волна протестов оппозиции

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Митингующие требуют отставки действующего премьера Пашиняна.

Что касается непосредственно ситуации в Закавказье. Обстновка там стала еще «горячее». После взрыва на топливном хранилище в Степанакерте — силы брошены на спасение пострадавших. Их не менее двухсот. В больницах суета, наши миротворцы оказывают помощь на месте, вертолеты эвакуируют в Армению людей с ожогами и травмами.

Но даже при этом протесты в Ереване не прекращаются. Их уже не остановить, предупреждает оппозиция премьера Никола Пашиняна и требует его немедленной отставки. Есть ли способ снизить градус напряжения — в этом разбирался корреспондент «Известий» Георгий Гривенный. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по последним данным, число погибших при взрыве в Карабахе составляет 68 человек.

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