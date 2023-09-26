В Карабахе уточнили число погибших при взрыве на складе с топливом
Ранения получили 290 человек. Но сколько жертв трагедии?
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
В результате взрыва на складе с топливом в Нагорном Карабахе погибли 68 человек. Уточненные данные сообщил омбудсмен республики Гегам Степанян.
«Подтверждено 68 случаев смертей в результате взрыва на складе с топливом. Личности 21 погибшего установлены», — написал он на своей странице в соцсети.
Степанян добавил, что ранения различной степени тяжести получили 290 человек.
В медучреждения Армении были переправлены 168 пострадавших. Судьба еще 105 человек остается неизвестной.
Прежде сообщалось, что министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила о 125 погибших при взрыве.
Взрыв цистерны с бензином произошел недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран. По словам очевидцев произошедшего, около цистерны находилось большое количество водителей, которые пытались достать бензин, чтобы уехать из региона на личных авто в условиях острого топливного дефицита.
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