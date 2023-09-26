«Было страшно»: школьник из Донецка при взрыве украинского снаряда закрыл собой девочку

Мальчик, несмотря на свой юный возраст, не растерялся и проявил мужество. Как это было?

Дети Донбасса, которые фактически не знают, что такое жизнь без войны, зачастую проявляют себя как настоящие герои. Именно так можно сказать о школьнике Иване, который закрыл собой девочку при взрыве украинского кассетного боеприпаса. Об этом сообщает издание aif.ru.

Мальчик живет на окраине Донецка, в поселке Октябрьский. Украина решила обстрелять город 1 сентября, в День знаний, когда школьники отмечали свой главный праздник.

«Где-то в четыре часа район обстреляли кассетами. В итоге одна из них не взорвалась и осталась лежать на площадке возле магазина. Мы стояли, шутили, смеялись, прикалывались друг над другом. Вдруг эта кассета взорвалась. Ваня выскочил вперед меня, заслонив с собой от взрыва. Нас оглушило. Мы не ожидали, что она взорвется. Это было неожиданно и очень страшно. Я смотрю на него. У него с руки кровь, с ноги кровь», — рассказывает Карина, которую спас Иван.

Школьника, посеченного осколками, тут же доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Спустя почти месяц после случившегося он все еще ходит в специальном корсете, потому что один из осколков пробил колено насквозь. Кроме того, у мальчика повреждены рука и ребро. А корсет ему нужен, чтобы трещина на кости не пошла дальше.

«Если я буду ходить без корсета, то трещина пойдет вниз, и коленная чашечка треснет. Сейчас мне ногу вообще сгибать нельзя», — делится мальчик.

К счастью, у врачей благоприятные прогнозы на полное восстановление здоровья ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США применяют кассетные боеприпасы в зоне СВО руками украинцев.