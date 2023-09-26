«Было страшно»: школьник из Донецка при взрыве украинского снаряда закрыл собой девочку

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 160 0

Школьник из Донецка закрыл собой подругу от взрыва украинского снаряда

«Было страшно»: школьник из Донецка при взрыве украинского снаряда закрыл собой девочку

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Мальчик, несмотря на свой юный возраст, не растерялся и проявил мужество. Как это было?

Дети Донбасса, которые фактически не знают, что такое жизнь без войны, зачастую проявляют себя как настоящие герои. Именно так можно сказать о школьнике Иване, который закрыл собой девочку при взрыве украинского кассетного боеприпаса. Об этом сообщает издание aif.ru.

Мальчик живет на окраине Донецка, в поселке Октябрьский. Украина решила обстрелять город 1 сентября, в День знаний, когда школьники отмечали свой главный праздник.

«Где-то в четыре часа район обстреляли кассетами. В итоге одна из них не взорвалась и осталась лежать на площадке возле магазина. Мы стояли, шутили, смеялись, прикалывались друг над другом. Вдруг эта кассета взорвалась. Ваня выскочил вперед меня, заслонив с собой от взрыва. Нас оглушило. Мы не ожидали, что она взорвется. Это было неожиданно и очень страшно. Я смотрю на него. У него с руки кровь, с ноги кровь», — рассказывает Карина, которую спас Иван.

Школьника, посеченного осколками, тут же доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Спустя почти месяц после случившегося он все еще ходит в специальном корсете, потому что один из осколков пробил колено насквозь. Кроме того, у мальчика повреждены рука и ребро. А корсет ему нужен, чтобы трещина на кости не пошла дальше.

«Если я буду ходить без корсета, то трещина пойдет вниз, и коленная чашечка треснет. Сейчас мне ногу вообще сгибать нельзя», — делится мальчик.

К счастью, у врачей благоприятные прогнозы на полное восстановление здоровья ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США применяют кассетные боеприпасы в зоне СВО руками украинцев.

Тема:
Спецоперация
26 сент
Подбросили в топку: как танки Abrams изменят ситуацию в зоне СВО
26 сент
«Прослушивать пространство»: как Россия может справиться с новыми подводными дронами ВСУ
26 сент
Скорость и маневренность: Киев мечтает получить аналог российских ракет «Калибр»
26 сент
Патрушев: контрнаступление ВСУ захлебнулось
26 сент
Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен на аэродроме Кульбакино
26 сент
Песков о поставке Киеву дальнобойных ракет и танков: «Будут гореть»
26 сент
Шойгу: за сентябрь в зоне СВО уничтожены свыше 17 тыс боевиков ВСУ
26 сент
«Большая проблема»: ВСУ жалуются на господство авиации РФ в воздухе
26 сент
Чистое превосходство: боевики ВСУ сбежали из опорного пункта после атаки ВДВ
26 сент
«Россия попала»: Киев подтвердил уничтожение производства украинских ракет
+15° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
96.24
0.09 101.99
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:04
В Карабахе уточнили число погибших при взрыве на складе с топливом
22:50
Уникальную мини-субмарину для глубинных работ представили в России
22:38
«Было страшно»: школьник из Донецка при взрыве украинского снаряда закрыл собой девочку
22:29
Завод Volvo в Калуге возобновит работу уже в этом году
22:18
Раскаялась в суде: жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти сына от истощения
22:07
Не менее 125 человек погибли при взрыве бензохранилища в Карабахе

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России