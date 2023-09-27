Героическая работа: российские гранатометчики уничтожили несколько групп ВСУ

Эфирная новость 19 0

Российские гранатометчики уничтожили несколько групп ВСУ

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Координаты целей вычислили с помощью беспилотников, они же корректировали огонь.

Российские гранатометчики уничтожили несколько групп ВСУ на купянском направлении. Координаты целей вычислили с помощью беспилотников, они же корректировали огонь.

Для гранатомета «Пламя» используются боеприпасы калибром 30 миллиметров. Сначала бойцы производят одиночный выстрел, чтобы удостовериться в попадании.

А уже после накрывают весь квадрат, не оставляя шансов живой силе противника. После поражения целей расчет меняет позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ сбежали из опорного пункта после атаки ВДВ.

Тема:
Спецоперация
27 сент
Украинские спецслужбы шантажировали москвичку пленным сыном
27 сент
Хотели устранить, но взялись за другую стратегию? Дело Залужного вышло на новый уровень
27 сент
«На две части»: Зеленского предупредили о страшном сценарии окончания конфликта
27 сент
Российские войска взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении
27 сент
Артиллерийские дуэли: расчеты гаубиц Д-30 громят боевиков ВСУ на соледарском направлении
27 сент
Залп из «Градов»! Лучшее видео из зоны СВО за день
27 сент
Украинские боевики на сватовском направлении сдались в плен ВС РФ
27 сент
На Украине затаили обиду на США после предъявления списка необходимых реформ
27 сент
Брат сдержавшего атаку ВСУ бойца рассказал о его подвиге: «Домой с победой»
26 сент
«Было страшно»: школьник из Донецка при взрыве украинского снаряда закрыл собой девочку
+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.24
0.09 101.99
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Десятки мародеров устроили массовое ограбление в США
12:53
Жалобно мяукал: кот завис на большой высоте на фасаде дома под Петербургом
12:32
Автомобили начали продавать на российском маркетплейсе Ozon
12:31
Героическая работа: российские гранатометчики уничтожили несколько групп ВСУ
12:12
В беде не бросили: новейшие VR-комплексы передадут в больницы Донецка
12:09
Лучшие из лучших: победителей чемпионата ArtMasters наградили в Москве

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России