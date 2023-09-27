Героическая работа: российские гранатометчики уничтожили несколько групп ВСУ
Российские гранатометчики уничтожили несколько групп ВСУ
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru
Координаты целей вычислили с помощью беспилотников, они же корректировали огонь.
Российские гранатометчики уничтожили несколько групп ВСУ на купянском направлении. Координаты целей вычислили с помощью беспилотников, они же корректировали огонь.
Для гранатомета «Пламя» используются боеприпасы калибром 30 миллиметров. Сначала бойцы производят одиночный выстрел, чтобы удостовериться в попадании.
А уже после накрывают весь квадрат, не оставляя шансов живой силе противника. После поражения целей расчет меняет позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ сбежали из опорного пункта после атаки ВДВ.
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