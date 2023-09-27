До слез: жена покойного Алексея Янина посвятила ему душещипательную песню

Какие чувства она выразила через эту композицию?

Супруга покойного актера Алексея Янина Дарья посвятила возлюбленному прощальную песню под названием «Линии», наполненную чувствами печали и горя. Фрагмент композиции девушка представила на своем YouTube-канале, сообщает издание KP.RU.

«По самой тонкой линии… Ты можешь, мне не кажется! Я не пущу те лилии. Останься, ну пожалуйста», — исполнила вдова.

Известно, что Алексей Янин ушел из жизни 19 сентября в возрасте 40 лет. Причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем, которые возникли в результате перенесенного инсульта и комы, после которой актер так и не смог прийти в сознание.

По словам близких, Дарья до сих пор тяжело оправляется от потери, так и не свыкнувшись с мыслью о том, что Алексея больше нет. Под публикацией она оставила только одну фразу.

«Не успела…» — подписала она.

Поклонники выразили соболезнования вдове актера, а также подбодрили добрыми напутствиями.

«Боже, как жаль. Жизнь несправедлива. Невозможно сдержать слез. Дарья, сил вам! Алексею — мягких облаков!» — пожелали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему Алексея Янина дважды «похоронили» в больнице.