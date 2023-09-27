Автомобили начали продавать на российском маркетплейсе Ozon

Какие марки можно приобрести в интернете?

Российский маркетплейс Ozon запустил онлайн-продажу автомобилей. Об этом со ссылкой на компанию сообщают «Ведомости».

Пока опция онлайн-покупки авто доступна только для жителей Москвы и Московской области, однако ожидается, что список городов и регионов будет расширяться.

Сейчас ассортимент представлен только компанией ООО «Деливери кар», онлайн-дилера бренда Chery из Китая. Модельный ряд также будет расширяться. В будущем маркетплейс планирует начать сотрудничать и с другими брендами.

Отмечается, что оплата заказа будет осуществляться онлайн, а договор купли-продажи будет подписываться при доставке машины получателю. Ozon не предусматривает кредиты для покупки авто, подчеркнул собеседник.

Ранее 5-tv.ru писал, что автомобили в России могут подорожать еще на 30%. На ценообразование влияют повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля.