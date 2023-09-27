Пожар в Ираке унес жизни 100 человек: подробности трагедии

Обычное празднование свадьбы обернулось настоящей трагедией для страны. Что пошло не по плану?

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования иракскому коллеге Абдельлатифу Рашиду и премьер-министру республики Мухаммеду Судани из-за крупного ЧП. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамданийя, повлекшего многочисленные человеческие жертвы», — указано в тексе телеграммы.

Самое печальное, отметил Путин, что трагедия омрачила свадебное торжество. Глава государства глубоко сочувствует родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления всем, кто пострадал.

Причина пожара в Ираке

Свадьба в Ираке, в провинции Ниневия, обернулась кошмаром для молодоженов и гостей. В общей сложности в результате случившегося пострадали порядка 450 человек, более 100 из них погибли.

Известно, что банкетный зал был оборудован легковоспламеняющимися панелями, а сигнализация и система тушения пожаров работали неисправно, что уже нарушало технику безопасности. В добавок к этому, в закрытом помещении был использован фейерверк. По предварительным данным, именно совокупность этих факторов повлекла большие жертвы.

Обстоятельства пожара расследуются по поручению президента Ирака. Полиция задержала по меньшей мере девятерых человек, которые были организаторами и отвечали за проведение торжества. Хозяин площадки бросился в бегство, его ищут. В провинции объявлен национальный траур.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 200 человек ранены в результате взрыва на АЗС в Нагорном Карабахе.