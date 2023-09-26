Более 200 человек ранены в результате взрыва в пригороде Степанакерта

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 11 0

Большинство пострадавших находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, медики Нагорного Карабаха не в состоянии спасти такое количество пациентов.

Более 200 человек ранены в результате взрыва в пригороде Степанакерта

Фото: www.globallookpress.com / Russian Emergencies Ministry

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Тема:
Нагорный Карабах

Более 200 человек получили ранения в результате взрыва на топливном складе в пригороде Степанакерта. Об этом сообщают представители портала 24News со ссылкой на омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна. По его словам, местные врачи не справляются с нагрузкой, кроме того, район остро нуждается в помощи санавиации.

«Состояние здоровья большинства тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей Арцаха (Нагорного Карабаха. — Прим. ред.) недостаточно, чтобы спасти жизни людей», — заявил Степанян.

Взрыв цистерны с бензином на автозаправке произошел вечером 25 сентября. Как отмечали очевидцы происшествия, около цистерны находилось множество водителей, которые пытались достать бензин, чтобы уехать из региона на личных авто в условиях острого топливного дефицита. Как известно, более 6,5 тысячи беженцев уже покинули регион. Тем, кто уехал «в никуда», правительство пообещало предоставить жилье.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве подчеркнули, что удары высокоточным оружием ведутся по позициям ВС Армении с целью «восстановления конституционного строя». Власти назвали действия Баку агрессией против народа, однако азербайджанская сторона заверила, что военные не целятся в людей и гражданские объекты.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет сохраняет в напряжении отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, Баку утратил контроль над территориями. Очередное обострение на этот раз было преодолено на следующий день, стороны при содействии России договорились о полном прекращении боевых действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Испании 5 октября.

Тема:
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