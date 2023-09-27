Гроза морей: в России спустили на воду корабли «Ржев» и «Удомля»

Основная ударная сила — пусковой комплекс на восемь крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».

В Комсомольске-на-Амуре спустили на воду малые ракетные корабли «Ржев» и «Удомля». Несмотря на небольшие размеры, а длина каждого — 67 метров — это очень грозная боевая единица.

Основная ударная сила — пусковой комплекс на восемь крылатых ракет «Калибр» и «Оникс». Также в арсенале — зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М».

По традиции о борт новых кораблей разбили бутылки шампанского — на удачу. А поручили это победительницам специального конкурса среди работниц Амурского судостроительного завода.

Они получили почетное звание невест корабля. Малые корветы относятся к классу «река-море», обладают хорошей маневренностью.

В автономном плавании они могут находиться 15 суток. Также на предприятии сейчас ведется строительство еще двух кораблей этой серии — «Уссурийск» и «Павловск».

Ранее 5-tv.ru писал, что в России разработали новый проект стратегической атомной подлодки.