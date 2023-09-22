В России разработали новый проект стратегической атомной подлодки

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

Ожидается, что он будет более традиционным, чем «Арктур».

В России разработали новый проект стратегической атомной подлодки

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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В России разработали новый проект стратегической атомной подлодки на среднесрочную перспективу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦКБ «Рубин».

Как рассказал заместитель генерального директора предприятия Андрей Баранов, новый проект будет более традиционным, чем «Арктур», поступление которого в войска ожидается не раньше второй половины XXI века.

«Концепция „Арктура“ не является единственно возможной, есть более традиционные в среднесрочной перспективе. Мы предлагаем варианты, флот оценивает и выбирает лучшие. Так появились все известные вам атомные подводные лодки, включая самые современные», — рассказал Баранов.

Прежде он сообщал, что стратегическая подлодка будущего уменьшится в размерах, но оружия и беспилотников на ней разместят по максимуму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник «Сарыч-2» производства крымского предприятия «Робоавиа» поступит на вооружение российской армии после доработок и испытаний.

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В России разработали новый проект стратегической атомной подлодки

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