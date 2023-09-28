«Неужели было бы приятно?» —почему дочь Волочковой не позвала ее на свое 18-летие

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 14 0

Мачеха дочери Волочковой рассказала о взаимоотношения с Ариадной

«Неужели было бы приятно?» —почему дочь Волочковой не позвала ее на свое 18-летие

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Девочка живет отдельно от родной матери с 13 лет.

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна живет с отцом и его нынешней женой телеведущей Еленой Николаевой. Мачеха девочки рассказала StarHit про некоторые подробности взаимоотношений с падчерицей и объяснила, почему та не пригласила маму на день рождения.

Николаева начала с того, что Ариадна переехала к ним в 13 лет. Через год семья стала еще больше, взяв собаку. Наследница балерины очень любит питомца и сама участвовала в его выборе.

«Почти ровно год назад наша Герда стала мамой в первый раз и умудрилась выдать 11 щенков, что довольно большая редкость. На протяжении примерно шести-восьми часов мы вдвоем с Аришей сидели в специальном загончике и принимали роды. Врачи на всякий случай стояли поодаль и наблюдали — к себе их наша собака не подпустила», — поделилась телеведущая.

При этом 23 сентября дочке Волочковой исполнилось 18 лет. Значимую дату девочка отпраздновала без звездной мамы — этот момент супруга экс-мужа балерины также прокомментировала.

«Ее мамы на праздновании не было. Такая взрослая именинница сама формирует список гостей. Но неужели Анастасии было бы приятно оказаться за столом с людьми, на которых она публично вылила столько грязи?» — высказалась звезда.

На вопрос о том, знакома ли она с молодым человеком Ариадны, последовал положительный и одновременно мудрый ответ. Она подчеркнула, что важно лишь то, нравится ли он ей самой.

«На мой взгляд, это только ее дело. Если ей понадобится совет в отношениях, она обратится к любому, кому доверяет. Пока она прекрасно справляется сама!» — заключила Николаева.

Ранее 5-tv.ru писал, за какой поступок Волочковой стыдно перед дочерью.

+8° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.50
0.26 101.98
-0.01
Трем знакам будет не до шуток в коридоре затмений: гороскоп на октябрь 20...

Последние новости

2:47
Поручение правительству дано: когда подешевеет бензин и дизель в России
2:33
«Неужели было бы приятно?» —почему дочь Волочковой не позвала ее на свое 18-летие
2:17
В Ташкенте прогремел мощный взрыв
2:00
Земля станет непригодной для жизни: когда наступит конец света
1:46
Аплодировал стоя: как Трюдо оправдался за чествование нациста
1:31
«Вот она, агрессия»: почему пес Байдена постоянно кусает агентов спецслужб

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России