Путин потребовал разобраться с ценами на бензин и дизель: «Нужен результат»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Путин потребовал от правительства взять под контроль цены на бензин и дизель

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава государства призвал «плотнее» работать с компаниями, чтобы они не забывали про свою ответственность.

Власти и нефтяные компании должны отреагировать на ситуацию с ценообразованием на топливо. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания с кабмином.

Президент выразил надежду на то, что уже принятые меры для урегулирования ситуации сработают. Однако, заметил он, есть необходимость «плотнее работать» с компаниями — им также важно понимать свою долю ответственности.

«Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — прокомментировал Путин.

Глава государства заметил, что отношение к предприятиям должно оставаться бережным. Но ситуация требует оперативного вмешательства.

По его словам, власти и нефтяники выполняют разную работу, и пока вторые зарабатывают и хотят прибыли, первые — решают другие задачи. Необходимо же взаимодействовать сообща.

Ранее 5-tv.ru писал, как повлияет на рынок запрет экспорта нефтепродуктов.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.50
0.26 101.98
-0.01
Трем знакам будет не до шуток в коридоре затмений: гороскоп на октябрь 20...

Последние новости

17:38
Касается всех: как просто проверить факт взлома аккаунта в мессенджере
17:35
Отменяйте все дела: Землю накрыла мощная магнитная буря
17:32
Тяжелейшие травмы: жуткое лобовое столкновение авто произошло в Чите
17:29
В ДНР пресечена попытка ВСУ провести разведку боем
17:17
Трем знакам будет не до шуток в коридоре затмений: гороскоп на октябрь 2023
17:12
Путин потребовал разобраться с ценами на бензин и дизель: «Нужен результат»

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России