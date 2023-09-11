Россия предложила ряду стран Ближнего Востока отменить визовый режим

В России активно развивается тема перехода на безвизовый режим со странами Ближнего Востока и Восточной Азии. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии ВЭФ-2023 «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности».

Так, предложения от РФ получили такие страны как Кувейт, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия, Малайзия. Также будут возможны групповые безвизовые поездки, которые уже применяются с Ираном и Китаем. Аналогичная инициатива отправлена правительству Индии.

Кроме того, в России с августа работает электронная виза, которой уже воспользовались 30 тысяч иностранцев.

Во Владивостоке 10 сентября начал свою работу VIII Восточный экономический форум, который продлится до 13-го. Участников ожидает много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами.

Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина 11–12 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую продукцию на ВЭФ-2023 показали предприниматели.