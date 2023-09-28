«Испугала собак»: Бритни Спирс устроила «горячий» танец с ножами

Звезда вновь продемонстрировала миру свои хореографические навыки. Вот только не скопировала ли она на этот раз выступление у коллеги по цеху?

Бритни Спирс решила исполнить знаменитый танец своей коллеги по эстраде певицы Шакиры, вооружившись ножами. Ролик с его исполнением звезда опубликовала в своем блоге.

В кадре Спирс появилась в белых плавках и пышном красном топе, прикрывающем только грудь звезды. В качестве реквизита артистка использовала ножи. Правда, позже она призналась, что холодное оружие ненастоящее.

Однако пользователи заметили не только это: их внимание привлекли маленькие собачки, которые попали в кадр. Поклонники решили, что танец Спирс как минимум озадачил животных, по крайней мере, их вид показался некоторым испуганным. А кто-то из фанатов и вовсе решил, что Бритни их обманула и ножи были настоящие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему состояние Бритни Спирс вышло из-под контроля — мнение специалиста по психиатрии.